Онищенко заступился за омских врачей, наказанных из-за COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заступился за медиков из регионов, в том числе из Омской области, попавших в сложную ситуацию из-за пандемии COVID-19 и в результате понесших наказание. Ранее ФАН подробно рассказывал о ситуации в Омске, где из-за нехватки мест в больницах двух пожилых пациентов, нуждавшихся в кислороде, врачи скорой помощи привезли к зданию местного Минздрава. Были сделаны оргвыводы, от работы отстранили замминистра здравоохранения области. Пациентов госпитализировали, они живы. Сбои в работе и последовавшие за этим увольнения были и в других регионах, о чем вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину.

Геннадий Онищенко в комментарии для Федерального агентства новостей заявил, что не оправдывает омских медиков, которые привезли больных к Минздраву, но проблема, всплывшая в связи с этим инцидентом, носит системный характер.

«Ни один врач не должен использовать пациентов как орудие в достижении даже самых высоких целей, — оценил Онищенко действия врачей омских скорой. — Но сама проблема глубже и носит, на мой взгляд, системный характер. Однако вместо ее решения сейчас идет реакция, которую я называю «отрывание голов», — когда, как мы знаем, уже сняли нескольких руководителей региональных министерств».

Проблема в том, что региональные Минздравы не имеют достаточной финансовой самостоятельности, чтобы распоряжаться деньгами, в том числе на развертывание дополнительных мощностей для лечения коронавирусной инфекции, говорит Онищенко.

«Во всем этом я вижу элемент абсурда: около 85% денег, которые тратятся в регионах на здравоохранение, — это деньги фонда обязательного медицинского страхования, являющегося самостоятельной организацией. Руководство фонда назначается правительством на федеральном уровне. Региональному министру здравоохранения напрямую из бюджета деньги выделяются только на туберкулез и на психиатрию, также из центра выделяются вакцины в соответствии с национальным календарем прививок. Ну и еще за счет местного бюджета обеспечивается региональный календарь прививок, например, от клещевого энцефалита, там, где это необходимо».

По всем остальным вопросам руководители региональных министерств здравоохранения имеют только совещательный голос, в том числе по распределению средств на лечение COVID-19, говорит Онищенко. По мнению парламентария, из-за этого у регионов во многом связаны руки, в том числе, когда речь идет об оперативном реагировании на изменяющуюся ситуацию.

«В нынешней горячей обстановке, которая сложилась в некоторых регионах из-за пандемии, средства на лечение и профилактику COVID-19 — это полностью средства ОМС. Абсурдность ситуации в том, что региональным министрам здравоохранения «отрывают головы», их увольняют, все недовольство, в том числе со стороны жителей, в их адрес, — но по сути деньгами они фактически не распоряжаются. Ситуация становится особенно острой, когда надо, например, открыть дополнительный стационар. Подчеркну: речь идет не о каких-то дополнительных деньгах: деньги ОМС — это деньги бюджета. Думаю, эту ситуацию нужно менять», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечавшую за оказание скорой медицинской помощи населению. Это произошло после того, как ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли пожилых пациентов в тяжелом состоянии к зданию Минздрава в Омске, поскольку в больницах больных отказались принять, ссылаясь на отсутствие мест. В итоге этих и еще несколько пациентов госпитализировали в БСМП№2 Омска.