«Мне жалко его»: Пашаев о потерявшем статус адвоката Добровинском

Москва, 29 октября. Александра Добровинского официально лишили адвокатского статуса. Его коллега Эльман Пашаев с сожалением отнесся к такой новости.

Адвокатская палата решила отобрать у Александра Добровинского статус юриста на два года. Его бывший оппонент по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защитник навряд ли сможет вернуть свой профессиональный статус, передает канал «360».

«Честно, мне жалко его. Этот бедолага, как обратно получит [статус адвоката]? Он до конца жизни не получит», — считает Пашаев.

Он объяснил свою точку зрением сложными современными экзаменами, которые, по мнению экс-адвоката, Добровинский не сможет сдать. Пашаев добавил, что до сегодняшнего дня никому не надо было доказывать знания юриспруденции, а теперь все иначе.