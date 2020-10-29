Юрист призвал реагировать на карикатуры Charlie Hebdo в уголовном порядке

Санкт-Петербург, 29 октября. Доктор юридических наук, профессор РУДН Лев Бертовский прокомментировал публикации французского журнала Charlie Hebdo. Своим мнением он поделился на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

Бертовский подчеркнул, как важно взаимоуважение в обществе.

«Нужно уважать чувства всех людей — как верующих, так и атеистов. Все традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм и так далее — корректно относятся к другим вероисповеданиям. То есть сами религии не направлены на конфликт между собой», — объяснил юрист.

По мнению доктора юридических наук, карикатуры французского журнала Charlie Hebdo, затрагивающие религиозную тему, возмутительны.

«Художник может видеть ситуации по-своему, и свобода у него есть до момента, пока он не начинает ограничивать другие свободы. Если мы воспринимаем оскорбление, в правовом плане, как уголовное правонарушение или проступок, то нужно начинать привлекать к ответственности за подобные карикатуры», — заявил заведующий кафедрой права МИЭТ.

По словам профессора РУДН, в рамках российской правовой системы заявления об оскорблениях подобного плана будут рассматриваться в уголовно-правовом порядке.

«Решение будет приниматься на основании заключения экспертов. Экспертиза, которая проводиться по данным заявлениям, является комплексной. В состав комиссии экспертов входят ученые различных направлений — психологи, лингвисты и так далее», — сообщил Лев Бертовский.

По мнению специалиста, не стоит забывать и об устоявшихся рамках и этических подходах в обществе.