Юрист призвал реагировать на карикатуры Charlie Hebdo в уголовном порядке

Санкт-Петербург, 29 октября. Доктор юридических наук, профессор РУДН Лев Бертовский прокомментировал публикации французского журнала Charlie Hebdo. Своим мнением он поделился на пресс-конференции медиацентра «Патриот».
Бертовский подчеркнул, как важно взаимоуважение в обществе.
«Нужно уважать чувства всех людей — как верующих, так и атеистов. Все традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм и так далее — корректно относятся к другим вероисповеданиям. То есть сами религии не направлены на конфликт между собой», — объяснил юрист.
По мнению доктора юридических наук, карикатуры французского журнала Charlie Hebdo, затрагивающие религиозную тему, возмутительны.
«Художник может видеть ситуации по-своему, и свобода у него есть до момента, пока он не начинает ограничивать другие свободы. Если мы воспринимаем оскорбление, в правовом плане, как уголовное правонарушение или проступок, то нужно начинать привлекать к ответственности за подобные карикатуры», — заявил заведующий кафедрой права МИЭТ.
По словам профессора РУДН, в рамках российской правовой системы заявления об оскорблениях подобного плана будут рассматриваться в уголовно-правовом порядке.
«Решение будет приниматься на основании заключения экспертов. Экспертиза, которая проводиться по данным заявлениям, является комплексной. В состав комиссии экспертов входят ученые различных направлений — психологи, лингвисты и так далее», — сообщил Лев Бертовский.
По мнению специалиста, не стоит забывать и об устоявшихся рамках и этических подходах в обществе.
«Право — это объективизированная мера свободы человека. Когда идет речь о мере оскорбления и угнетения человека, то каждый имеет право на защиту государства», — подытожил профессор РУДН.