Названо важнейшее условие интеграции России и Белоруссии

Москва, 29 октября. Полноценная интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства может быть реализована при условии соблюдения определенных принципов. Об этом заявил известный российский политический эксперт Олег Неменский. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он объяснил, как Москва и Минск могут осуществить задуманную ранее стратегию без серьезной нагрузки на экономическую составляющую двух стран.

Ранее министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели рабочий телефонный разговор. Во время переговоров затрагивалась тема интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Кроме того, главы МИД обсудили политическое и экономическое сотрудничество Москвы и Минска.

Политолог Олег Неменский, комментируя стремление России и Белоруссии к интеграционным процессам, заявил, что представителям двух стран необходимо решить несколько серьезных вопросов, связанных с экономической нагрузкой, возникающей при организации Союзного государства. Он обратил внимание, что на данный момент белорусская экономика ориентирована, прежде всего, на внешнюю политику, а многовекторность обусловлена использованием геополитического статуса государства.

Однако России и Белоруссии для дальнейшей реализации интеграции необходимо будет осуществить разворот моделей развития, а также переориентировать свою экономику на внутренний спрос. Это позволит Москве и Минску осуществить процесс объединения более качественно и мягко.

«Россия и Белоруссия в равной мере заинтересованы в развороте экономической модели с внешних отношений на внутренний рынок, когда основным драйвером развития становится собственное население, и вся политическая система начинает рассматривать народ не как социальную нагрузку, а как важнейший источник доходов и развития. Именно в ходе такого разворота может состояться полноценная интеграция двух стран», — резюмировал Олег Неменский.

Ранее политолог Михаил Погребинский рассказал о последствиях, которые могут грозить Украине из-за непризнания Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Он обратил внимание, что Минск может полностью отказаться от экономического партнерства с Киевом, чем больно ударит по финансовому благополучию Украины.