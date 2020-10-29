Школьник с помощью аркана спас четырехлетнюю девочку из колодца на Урале

Школьник из Челябинской области Илья Вечканов в свои 14 лет стал настоящим героем. Он спас маленькую девочку, упавшую в глубокий колодец, сообщает телеканал 360.

По словам мальчика, подружка девочки испугалась и убежала. Когда он заглянул в колодец, то обомлел.

«Там до воды метров пятнадцать, а из воды выглядывало детское личико. Зрелище страшное: казалось, оно вот-вот скроется. Срочно надо было действовать, я рванул за веревкой», — рассказал он создателям проекта «Герой России».

Найдя аркан для лошадей, юноша на бегу соорудил петлю, чтобы спуститься вниз за ребенком. Тут ему помог муж старшей сестры.

«Девочка тут же в меня вцепилась, она захлебывалась то ли водой, то ли слезами и кричала что-то невнятное. Я продел петлю под ее подмышками и сказал, чтобы она крепко держалась за веревку», — пояснил Илья.

После этого взрослый мужчина, оставшийся на поверхности, сначала вытащил малышку, а уже потом Илью.

Позже выяснилось, что четырехлетняя спасенная девочка пошла гулять со своей подругой без присмотра. Возле заброшенного дома ее внимание привлек колодец. Она заглянула внутрь и упала на дно. После случившегося колодец засыпали щебнем.