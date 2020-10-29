Как украинцы из Львова выдали себя за крымских татар ради убежища в ЕС

Санкт-Петербург, 29 октября. Французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де Кошко рассказал о потомках сотрудников НКВД, которые подвергаются репрессиям неонацистов на Украине и вынуждены искать политического убежища за рубежом, в том числе во Франции. Однако французские власти отказали им в политическом убежище, потому что на беженцев с Украины в демократической Франции нет разнарядки.

В эфире медиацентра «Патриот» Де Кошко объяснил, почему украинцы из Львова выдали себя за крымских татар ради убежища в ЕС.

«У меня был случай с украинцами, которые бежали с Украины после Майдана, потому что их родители были энкавэдэшниками, которые охотились за бандеровцами. Теперь бандеровцы пришли к власти и начали охотиться на потомков этих энкавэдэшников. Им пришлось бежать, чтобы спасти свои жизни. Они приехали во Францию, попросили политического убежища и сказали правду — что спасаются от преследований бандеровцев за действия своих отцов. Но им отказали. Потому что Украина теперь такая демократическая и хорошая, а здесь какой-то Бандера, которого они не знают и не хотят знать. И знаете, что им пришлось сделать, чтобы получить политическое убежище? Им пришлось сказать, что они крымские татары под угнетением России. Они в Крыму не были, они совсем не татары, но после этого им дали политическое убежище», — удивился двойным стандартам французских властей журналист.

Еще большее удивление эксперта вызывают действия властей, которые дают политическое убежище и принимают как героев уголовников и откровенных террористов.

«О чеченцах даже русское посольство предупреждало — осторожно, многие из них все-таки террористы, а вы их принимаете как героев. Мне приятель, который переводил для таких чеченцев, которые просили политическое убежище, говорил: «Странно, они все говорят одно и то же». Еще бы!» — негодует участник пресс-конференции.

По словам журналиста, проблема, которую «французы ощутили на своей шее», кроется в том, что в их стране дают политическое убежище не реальным беженцам, а тем, кого можно выдать за таковых из популистских соображений.