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Составлен перечень самых популярных заблуждений про инсульт 

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Составлен перечень самых популярных заблуждений про инсульт 

Москва, 29 октября. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения опубликовали самые распространенные среди россиян мифы об инсульте.

Главное мифологическое утверждение — инсульт приводит только к тяжелым последствиям, что в корне неверно. Многие почему-то уверены, что заболевание поражает сердце.

Примерно половина опрошенных считают, что основной причиной инсульта являются стрессовые ситуации и переживания. Замыкает список самых распространенных мифов суждение о том, что предотвратить инсульт невозможно. В опросе принимали участие россияне разных возрастов, отдельно эксперты обращали внимание на группу от 25 до 45 лет.

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