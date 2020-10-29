COVID-19 и алчность ведут к массовому закрытию ресторанов и баров Нью-Йорка

Катастрофическая ситуация в США в связи с пандемией COVID-19 вкупе с алчностью арендодателей ведут к закрытию огромного количества баров и ресторанов Нью-Йорка. Уже сегодня 87% нью-йоркских ресторанов не в состоянии оплатить аренду, но владельцы помещений отказываются идти на уступки, при этом городские власти вводят все новые и новые карантинные ограничения. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте NPR, а также в прилагаемом докладе.

Nitecap — один из многих нью-йоркских баров, который вынужден закрыться из-за пандемии и алчности арендодателя, пишет автор статьи Камилла Петерсен. Уютный бар, расположенный на Манхэттене, не стал устраивать грандиозную вечеринку, чтобы попрощаться с постоянными клиентами — все прошло скромно, в коронавирусных традициях.

40-летний Нешанн Чан специально приехал из Джерси, чтобы забрать в баре два пакета с любимыми коктейлями и попросить у владельца Nitecap меню с автографом. Чан был завсегдатаем бара в течение многих лет и даже отмечал там Новый год.

«Там был такой потрясающий коктейль, настоящая поэзия», — мечтательно вспоминает Чан.

Совладелица бара Наташа Дэвид не без гордости говорит, что интерьер ее заведения больше всего похож на подвал веселой сумасшедшей тетушки — полный китча, цветов, с постоянно включенным дискотечным шаром.

Но, увы, Nitecap находится в настоящем, а не тетушкином подвале, и с начала пандемии владельцы поняли, что им не выжить. Торговать в помещении фактически запретили, а работа на вынос и предоставление клиентам возможности пропустить стаканчик на свежем воздухе не давали доставочного дохода. Наташа заранее предупредила арендодателя, что Nitecap не сможет платить обычную арендную плату. Увы, договориться о снижении аренды не удалось, и бар пришлось закрыть.

Такая же судьба ждет и другие заведения общественного питания, которыми так славен Нью-Йорк. Ни круглогодичные обеды на открытом воздухе (одна из немногих разрешенных форм работы), ни огромные скидки на весь ассортимент не спасли знаменитые нью-йоркские бары и рестораны от разорения: значительная часть их уже закрылась, другие дорабатывают последние месяцы.

Напомним, США держат первое место в мире количеству выявленных случае заражения коронавирусом (почти девять млн заболевших), около 230 тысяч человек скончались.