Дочь Успенской затравили в Сети из-за «волосатого» фото

Москва, 29 октября. Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в очередной раз шокировала подписчиков снимком в Instagram. Женщину перепутали с «волосатым мужиком».

Плаксина разместила в соцсети фото, которое вовсе не вызвало восторга у интернет-пользователей. Дочь «королевы шансона» попозировала в полуобнаженном виде, прикрыв голову и оголенную грудь руками и тканью. Заметно, что у Плаксиной отросли волосы и появился пирсинг в носу.

Подписчиков шокировало обилие волос на руках женщины и многочисленные шрамы. Они прямо высказали все, что думают об эпатажной дочери известной певицы.

В конце концов Плаксина, по всей видимости, не выдержала потока критики в свой адрес и закрыла комментарии. Теперь пользователи не могут высказаться ни под одним из постов женщины. Однако снимок успел «разлететься» по Сети.

«Реально какой-то волосатый мужик, фу!»; «Это не для слабонервных»; «Главное, чтобы она не была опасной для общества», — высказались комментаторы.

Плаксина, напомним, устроила на телевидении настоящий скандал: публично обвинила мать в жестоком обращении. Успенская признавалась, что очень переживает из-за сказанного дочерью и ее поведения. Адвокат певицы Александр Бредихин заявил, что Плаксина связала свою жизнь с запрещенными веществами, о чем говорит ее неустойчивая психика, неадекватные и весьма «импозантные» выходки.