Добровинского лишили статуса юриста на два года

Москва, 29 октября. Российского адвоката Александра Добровинского лишили его профессионального статуса на два года, сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты.

Александр Андреевич Добровинский больше не является юристом. Адвокатская палата лишила его этого статуса.

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — заявили в пресс-службе палаты.

Квалификационная комиссия палаты признала нарушение Добровинским этики, 7 октября 2020 года. Адвокат не сможет иметь статус юриста в течение двух лет.