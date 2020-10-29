Донбасс сегодня: Киев стягивает технику к линии фронта, солдаты ВСУ избивают командиров

Донбасс, 29 октября. Украинские силовики обстреляли ДНР из минометов. Военнослужащие ВСУ не пускают наблюдателей ОБСЕ к местам дислокации подразделений. Некоторые части киевской армии на грани бунта из-за переноса сроков ротации. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреляны украинской армией четыре раза в минувшие сутки. Огонь велся на всех ключевых направлениях обороны ДНР с применением ручных и станковых противотанковых гранатометов, 82-мм минометов. В Луганской Народной Республике ситуация спокойная — обстрелов не зафиксировано.

Солдаты Киева препятствуют ОБСЕ

Продолжает свою работу по мониторингу соблюдения минских договоренностей миссия ОБСЕ. Практически в ежедневном режиме наблюдатели сталкиваются с противодействием со стороны ВСУ. Во всех ключевых районах линии соприкосновения и в местах концентрации военной техники ВСУ работают мобильные группы украинских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они осуществляют подавление сигналов управления беспилотниками ОБСЕ, чтобы не допустить в отчетах миссии информации о нарушениях Киевом Минских соглашений.

Иногда украинские военные прибегают к методам физического недопущения наблюдателей к местам дислокации подразделений. На днях в районе Счастья Луганской области киевские силовики из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады заблокировали проезд патруля ОБСЕ. Военнослужащие сослались на опасность для иностранцев из-за мероприятий по подрыву неразорвавшихся ранее боеприпасов. Ранее военными Народной милиции ЛНР был зафиксирован пожар на позициях третьего батальона украинской бригады, который сопровождался чередой взрывов.

Украинские силовики перемещают технику к линии соприкосновения

Население четырех городов Донецкой области — Торецка, Константиновки, Часов Яра и Бахмута — жалуется на перемещение военной техники украинскими силовиками по дорогам общего пользования, из-за чего они приходят в негодность. Люди обращаются на горячую линию Минобороны Украины, но ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения.

Одной из причин активизации ВСУ в этом районе является прошедшая ротация армейских частей. В зону ООС на смену 24-й отдельной механизированной прибыла 59-я отдельная мотопехотная бригада. Под предлогом ротации к линии соприкосновения перебрасываются военная техника и вооружения, что может свидетельствовать о скорой эскалации на Горловском направлении.

Командование ВСУ задействует репрессивные меры против солдат

В Луганской области складывается крайне негативная ситуация с эпидемией коронавируса в частях и соединениях армии Киева. В связи с этим плановая ротация воинских частей переносится на неопределенный срок.

На этом фоне украинские военнослужащие, задержавшиеся сверх установленной нормы на передовых, начинают отказываться от выполнения приказов командования и от несения боевых дежурств. Это зачастую переходит в конфликты между личным составом и командирами.

Во втором батальоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ конфликт между солдатом, отказавшимся выходить на дежурство, и командиром взвода закончился для последнего черепно-мозговой травмой. Командир бригады после получения информации об этом факте и других данных, свидетельствующих о низком морально-психологическом состоянии личного состава, приказал провести в соединении разъяснительную работу. После осознания бесполезности разъяснительных бесед комбриг приказал командирам батальонов запугивать нерадивых военнослужащих и подключать СБУ к давлению на родственников солдат.