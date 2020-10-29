Ученые оценили шанс заразиться коронавирусом в самолете

Москва, 29 октября. Ученые Гарвардского университета оценили шансы заражения коронавирусом в самолете.

Проведенное специалистами исследование показало, что системы в самолетах отфильтровывают 99% вирусов в воздухе. При этом фильтры задерживают не только вирусы, но и загрязнения. Воздух при этом забирается из салона снизу, поэтому шанс заражения от другого пассажира крайне низок.

Ученые подчеркнули, что такие результаты не должны расслаблять, и порекомендовали обязательно надевать маску во время полета. Только в таком случае шанс заразиться коронавирусом будет минимален.

Стоит отметить, что исследование спонсировали авиаперевозчики, аэропорты и производители самолетов, однако сами ученые заявляют, что их исследование независимое, и спонсоры никак не повлияли на его результат.

Ранее россиян попросили избегать рисков во время путешествий за границу. Их призвали соблюдать меры безопасности, носить медицинские маски, чаще мыть руки, следить за здоровьем и воздержаться от посещения людных мест.