РФ обеспокоена вовлечением наемников в нагорнокарабахский конфликт

Москва, 29 октября. РФ обеспокоена нахождением наемников в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделала представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломатический деятель выступала на еженедельном брифинге МИД России. По ее словам, Москва серьезно озабочена текущей ситуацией в Нагорном Карабахе. Захарова упомянула более крупное вовлечение в боестолкновения между Арменией и Азербайджаном зарубежных боевиков, которые прибыли с территории Ближнего Востока.

Спикер Министерства иностранных дел РФ добавила, что сегодня фиксируется заметный рост издержки для экономик и обществ враждующих сторон.