Пьянство Ирины Лобачевой разрушило ее брак с молодым мужем

Москва, 29 октября. Бывший супруг фигуристки Ирины Лобачевой Иван Третьяков рассказал, как пьянство спортсменки разрушило их брак.

Лобачева более десяти лет была замужем за своим партнером по выступлениям Ильей Авербухом, а затем жила в неофициальном браке с актером Дмитрием Марьяновым. После неудавшихся отношений спортсменка вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, причем последний на 17 лет моложе 47-летней Лобачевой. Однако и этот брак не сложился — пара развелась в июле 2020 года. По словам Лобачевой, именно она стала инициатором разрыва.

«Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня», — цитирует фигуристку «Экспресс газета».

Спортсменка пожаловалась, что ее экс-супруг оказался игроманом и эгоистом. К тому же выяснилось, что Третьяков поднимал руку на свою бывшую жену. Сам тренер этого не отрицает, но оправдывает свои действия пьянством Лобачевой.

«Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния», — рассказал Третьяков.

Мужчина утверждает, что жизнь с фигуристкой превратила его в 60-летнего старика. Тренер признался, что не мог выходить из дома во время запоев спортсменки.

Лобачева подтверждает, что у нее действительно есть серьезные проблемы со спиртным. Фигуристка не один раз проходила лечение в дорогих клиниках. Спортсменка никому не желает пережить то, с чем пришлось столкнуться ей.