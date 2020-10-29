Журналист Познер заявил о необходимости выслать исламистов из Франции

Москва, 29 октября. Известный журналист Владимир Познер высказался по поводу инцидента в Ницце, во время которого погибли три посетителя церкви.

Познер отметил, что сам является французом. Этот факт дает ему основание потребовать от властей страны оперативно взять ситуацию под контроль. Журналист считает, что не следует исключать и более жестких мероприятий.

Телеведущий подчеркнул, что те, кто решился распространять насилие и устраивать террор, должны понять, что им не позволят этого делать. Познер обещал поддержать решение властей Франции выслать из страны тысячи исламистов.

Как выяснила французская полиция, убившему трех прихожан храма в Ницце всего 25 лет. Он назвал свое имя — Брахим.