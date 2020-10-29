Мэр Уфы умер из-за осложнений после заражения коронавирусом

Уфа, 29 октября. Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, сообщили ФАН в пресс-службе главы Башкирии.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил журналистам, что Мустафин заболел коронавирусной инфекцией, и болезнь протекает тяжело — высок процент поражения легких.

Врачи боролись за жизнь Мустафина 35 дней, но их усилия оказались тщетны. Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного, добавив, что Мустафин был его близким товарищем.