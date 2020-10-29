Джамбулат Умаров объяснил, почему нельзя обвинять французских мусульман 

Первый заместитель руководителя администрации главы и Правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров рассказал ФАН, почему не стоит упрекать мусульман Франции и других стран за их реакцию на риторику Эммануэля Макрона.

«Таким государствам, как Франция, то есть членам НАТО, прежде чем сетовать на то, что мусульмане не принимают их порядок, нужно прекратить политику выдавливания мусульман из регионов, откуда мусульмане хлынули в эти страны», — заявил Джамбулат Умаров.

По словам Умарова, Муамар Каддафи на одной из сессий ООН предупреждал Запад, чем кончится разрушение противостоящих Америке и Европе стран.

«Эти мусульмане ни в чем не виноваты, их еще раньше туда согнала политика Николя Саркози. Но мусульмане не обязаны принимать тут же все нормы богоборчества Франции, потому что эти люди хотят молиться Всевышнему так, как молились их деды и прадеды. Поэтому они абсолютно ни в чем не виноваты», — заявил эксперт.

Джамбулат Умаров также заявил, что «нельзя сравнивать запутавшегося в пропаганде человека с человеком, который приехал в конкретную страну по своей воле».