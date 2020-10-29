Немецкий турист умер в номере отеля в турецкой Аланье

Аланья, 29 октября. Немецкий турист найден мертвым в номере одного из отелей курортного района в провинции Анталья, сообщает Milliyet.

По данным издания, супружеская пара из Германии приехала на отдых в отель Тюрклера. Спустя несколько дней 38-летний Хюбнер Г. умер в номере гостиницы. Его тело в ванной комнате обнаружила супруга и сразу обратилась в администрацию отеля.

На место ЧП прибыли полицейские и медики. Последние констатировали смерть гражданина Германии. Тело направили в судебно-медицинское учреждение Аланьи для вскрытия. Причина смерти пока неизвестна. По факту происшествия начато расследование.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что двое туристов умерли в один день на курортах Аланьи. Они утонули во время купания в море.