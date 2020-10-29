Каждый пятый губернатор в России переболел коронавирусом

Москва, 29 октября. Положительный результат теста на COVID-19 получили 18 глав российских регионов с начала пандемии коронавируса.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил о своем коронавирусе 29 октября и стал 18-м главой одного из российских регионов с этим заболеванием. Еще 17 российских губернаторов заразились коронавирусом с тех пор, сообщает РИА Новости.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал первым губернатором с коронавирусом в России. Он сообщил о своем заболевании 11 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел на удаленку в связи с возможным контактом с больным COVID-19.