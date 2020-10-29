Путин предложил вариант урегулирования ситуации в Белоруссии

Москва, 29 октября. Политические силы, имеющиеся в Белоруссии, должны подключиться к урегулированию ситуации в стране.

Такое предложение на форуме «Россия зовет!» озвучил президент России Владимир Путин.

«Было бы правильно, чтобы все политические силы Белоруссии включились в процесс урегулирования, не хитрили бы, а встроились в работу», — сказал президент.

В Белоруссии начались массовые протесты после проведенных 9 августа выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Акции протестов продолжаются до сих пор, правоохранители используют слезоточивый газ и водометы против митингующих.