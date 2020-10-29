Boeing уволит 30 тысяч сотрудников из-за убытков в 450 млн долларов

Пандемия коронавируса сильно ударила по финансовому состоянию крупнейшего производителя самолетов — американской корпорации Boeing. Компания объявила об увольнении еще 7 тысяч сотрудников вдобавок к 19 тысячам сокращенных еще летом 2020 года.

Закрытие авиасообщения по всему миру заставило авиакомпании отказаться от покупки новых самолетов. Большинство авиаперевозчиков в мире борются за выживание, обновление авиапарка — не самая актуальная проблема для них.

На этом фоне Boeing столкнулся со снижением спроса на самолеты и, как следствие, финансовыми потерями. Генеральный директор Дэвид Калхун заявил, что компании необходимо «приспособиться к рыночным реалиям» и сократить около 30 тысяч рабочих мест. В начале года в штате Boeing было около 160 тысяч сотрудников по всему миру, пишет NPR.

«Мы ожидаем, что к концу 2021 года численность сотрудников составит около 130 тысяч человек», — объявил Калхун.

Компания предложила сотрудникам пенсионные пакеты и другие льготы, чтобы работники оставляли свои посты добровольно. В Boeing рассчитывают, что часть рабочих мест удастся сократить за счет естественной убыли персонала. Но вместе с тем еще 7 тысяч человек будут сокращены принудительно.

Штаб-квартира Boeing находится в Чикаго, однако большинство увольнений будет происходить в штате Вашингтон, где находятся проектировочный и строительный отделы. Калхун добавил, что чистый убыток Boeing за последний квартал составил порядка 450 млн долларов.

«Нет никаких сомнений, что этот момент является одним из самых трудных в нашей более чем столетней истории. Воздействие COVID-19 на наших клиентов до сих пор остается разрушительным, и авиакомпании резко сократили операции», — объяснил глава компании.

С закрытием авиасообщения по всему миру пассажиропоток упал на 96%, но даже после частичного возобновления полетов восстановление авиаотрасли в мире идет крайне медленными темпами. Boeing понизил свой прогноз спроса на новые самолеты в ближайшее десятилетие на 11%, однако аналитики считают, что и этот прогноз крайне оптимистичен.

«Реальность такова, что наша промышленность в целом будет просто строить меньше в ближайшие годы», — констатировал финансовый директор Boeing Грег Смит, предложив смириться с этим фактом.

Не малую роль сыграло и то, что Boeing производил самолеты до получения коммерческих заказов, таким образов у компании накопились сотни готовых, но не реализованных самолетов. Спрос на Boeing замедлился еще до пандемии, после крушения Boeing 737 Max в Индонезии, а затем через четыре месяца – в Эфиопии.