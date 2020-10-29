Малькевич и Боярский рассказали о развитии цифрового суверенитета в России

Тема цифрового суверенитета в последние годы стала очень актуальной для России. Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций неоднократно предлагала создать рабочую группу из IT-экспертов, которая могла бы сосредоточить свое внимание на разработке верных решений, позволяющих укрепить в РФ цифровой суверенитет.

По словам первого заместителя председателя комиссии Александра Малькевича, этот шаг необходим для создания возможности обезопасить граждан нашей страны от внешнего влияния иностранных государств.

В беседе с ФАН Малькевич рассказал, какую опасность могут таить в себе западные интернет-платформы, а также пояснил, какие шаги необходимо предпринять для вывода отечественных информационных технологий на новый уровень.

Журналист пояснил, что IT-угрозы делятся на электронные и информационные: электронные — это «борьба за наши устройства», а информационные — «за наши мозги». Эксперт уверен, что так как большинство современных технологий имеют удаленное управление со стороны производителя, то пропаганда и внедрение новых инноваций в РФ часто ведутся без оглядки на реально существующие угрозы.

«Проблема в том, что Россия беззащитна и по поводу первого вида угроз, и по поводу второго. Мы давно находимся под колпаком всех этих смартфонов и девайсов. Мы без них не представляем свою жизнь. При этом параллельно идет мощнейшая прошивка нашего сознания через так называемые умные ленты, то есть человек каждый день получает обилие новостей, таргетированных на него и для него. Люди, которые черпают знания только из Google и «Википедии», обречены», — считает Александр Малькевич.

Эксперт назвал несколько причин, почему иностранные интернет-платформы могут представлять угрозу для российских пользователей.

«Одна из главных угроз для нас — почти стопроцентная зависимость от западного программного обеспечения и операционных систем. Например, вы можете создать самую современную ракету, но если кнопка управления находится не в России, то в этом нет никакого толка. И про пропаганду скажу: можно проводить круглые столы, форумы на тему национальной безопасности, но нужно понимать, что через социальные сети людей разъедают, ведь иностранные социальные сети и платформы настроены антироссийски», — сказал журналист.

Малькевич отметил, что нужно соблюдать «личную гигиену» при использовании платформ: лучше не хранить документы и важную информацию в онлайн-офисах.

«Нельзя использовать тот же WhatsApp как единственное средство коммуникации, а у нас через него люди постоянно посылают друг другу какие-то закрытые документы и важные файлы. Совершенно понятно, что в этом случает нужно использовать отечественные социальные платформы. Облачное хранение файлов подвержено утечкам, соответственно, нельзя использовать сервисы наподобие «Google Документы» для документооборота. Нужна корпоративная зашифрованная почта. Необходимо удалять служебные документы из почты и мессенджеров сразу после получения и отправки. Важно не оставлять цифровые следы», — объясняет Малькевич.

Также эксперт рассказал, почему важные переговоры и конференции лучше не проводить в программе Zoom, которая стала популярна в период пандемии коронавируса.

«По поводу видеоконференций хочу напомнить, что их хостинг происходит вне России. Никаких обязательств у владельцев сервисов нет, поэтому видео и звук пишутся без ограничений. В России сплошь и рядом собираются на платформе Zoom и проводят какие-нибудь совещания, хотя это не очень правильно», — считает Александр.

По мнению эксперта, сейчас Министерство просвещения РФ не готово идти в ногу со временем и вводить в школах, например, обучение по цифровой грамотности. Малькевич считает, что России предстоит огромная работа в этой сфере, но она необходима для защиты себя, своих родных и близких, а также целой страны

«Если мы начнем с января 2021 года, то до 2024 года, до президентских выборов, мы можем постараться выправить ситуацию», — уверен эксперт.

Малькевич рассказал, что нужно предпринимать уже сейчас, чтобы российские цифровые платформы развивались, а граждане страны переходили на отечественные продукты взамен иностранных.

«Можно и нужно ограничивать доступ к иностранным платформам, но при этом необходимо предоставлять разумную альтернативу в виде наших сервисов, которые нужно создавать, развивать и продвигать. Для этого должна работать профессиональная команда в Государственной думе, которая хорошо знает и понимает, что происходит в Интернете. Я выступаю за то, чтобы в России был принят Цифровой кодекс РФ — единый закон об Интернете, а не 15 каких-то пунктов, которые регулируют отдельные отрасли», — считает Малькевич.

Также эксперт поделился мнением, что надежда на развитие отечественных платформ есть уже сейчас, но необходимо создавать системную программу, развивать цифровую экономику и импортозамещение.

«Должна быть системная государственная программа, не обязательно связанная с инвестированием, просто государство должно системно продвигать отечественного производителя», — уверен собеседник Федерального агентства новостей.

Мнение Малькевича о том, что Россия должна развивать собственный сегмент Интернета и работать над улучшением цифровых технологий, разделяет и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В комментарии ФАН Боярский отметил, что Россия уже сейчас делает все необходимое, чтобы развиваться в данном направлении. Он уверен, что «каждое уважающее себя государство должно заботиться о стабильной и при необходимости автономной работе Интернета».

Также политик подчеркнул, что Россия должна быть готова к тому, что иностранные интернет-платформы специально выводят в топ ту информацию, которая им выгодна. Он уверен, что ограничение российских СМИ на территории иностранных государств происходит не по географическому признаку, а по принципу принадлежности платформ к тем или иным государствам.

«Часть работы мы действительно ведем на иностранных платформах и должны быть готовы к тому, что эти платформы политически ангажированы и связаны с определенными элитами. Именно поэтому на территории Российской Федерации и поисковики, и сервисы выводят в топы ту информацию, которая выгодна Соединенным Штатам, и задвигают ту, которая не выгодна. Такая предвзятость, такая политика наблюдается уже давно», — пояснил Боярский.

Депутат Государственной думы считает, что при сокрытии важной информации иностранными интернет-сервисами необходимо оспаривать с ними подобные решения.

«Когда происходят баны, то об этом нужно говорить, когда происходит удаление контента, то об этом тоже можно говорить, лучше всего — создавать инструментарии для оспаривания подобных решений. Что касается выведения информации в топы, это всегда скрывается за сложными алгоритмами. В итоге мы, по сути, можем иметь искаженную информацию», — считает политик.

В заключение Боярский заявил, что России нужно продолжать развивать конкурентный сектор, чтобы сервисы РФ могли конкурировать честно и открыто, а пользователи могли выбирать, какой платформой им пользоваться.

«К сожалению, не все зарубежные продукты сейчас имеют отечественные аналоги, но я считаю, у нас все равно достойный сегмент Интернета. Уверен, что большинство сервисов смогут рано или поздно быть представлены российским сегментом конкурентоспособно, качественно и удобно», — подытожил депутат.

В сентябре депутат Госдумы от партии ЛДПР Антон Морозов заявлял, что он является противником зеркальных мер в отношении американских сервисов, которые блокируют аккаунты российских средств массовой информации. Депутат считает, что США подталкивают нашу страну к созданию собственной системы информационной безопасности из-за использования механизма блокирования российского информационного вещания.