МИД Армении заявил о доказательствах присутствия боевиков из САР в Карабахе

Ереван, 29 октября. Турция отправляет в Нагорный Карабах боевиков из Сирии, чему есть доказательства. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Имеющиеся доказательства он назвал неопровержимыми. Министр заметил, что доказано не только присутствие, но и дальнейшая отправка боевиков в зону нагорнокарабахского конфликта силами Турции.

«Это подтверждается разведывательными данными стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и репортажами из самой зоны конфликта», — подчеркнул Мнацаканян.

В то же время глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что подобные заявления не соответствуют действительности. Он ответил, что Баку не нуждается в услугах наемников благодаря полностью укомплектованным вооруженным силам. Азербайджан в состоянии самостоятельно действовать, без привлечения внешних сил, считает глава азербайджанского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана ранее проводили переговоры в Вашингтоне. Мнацаканян выразил уверенность, что они прошли очень продуктивно, передает «360».