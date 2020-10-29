Машная призналась, что влюбилась в Харатьяна на съемках «Гардемаринов»

Москва. 29 октября. Актриса театра и кино Ольга Машная призналась, что влюбилась в коллегу Дмитрия Харатьяна на съемках телефильма «Гардемарины, вперед!».

История Алексея Корсака и Софьи Зотовой, воплощенная на экране Машной и Харатьяном, в свое время настолько понравилась зрителям, что актеров мгновенно «поженили». Артистка не скрывает, что всегда влюбляется в партнеров, поскольку профессия строится на чувствах.

Харатьян не стал исключением, однако отношения дальше кадра не развились. По словам актрисы, оба они в то время были «очень страдающие».

«И он тогда развелся, и я развелась», — вспомнила Машная в передаче «Судьба человека».

Харатьян признался, что для него работа с Машной была настоящим счастьем.

«У нас случилась эта химия на фильме в период съемок, и как-то мы сблизились там, друг друга чувствовали», — отметил он.

В настоящее время актеры снимаются в продолжении полюбившейся истории. Харатьян приоткрыл завесу тайны и рассказал зрителям, что в четвертой и пятой частях появится сын Корсака и Зотовой.

По словам режиссера картин Светланы Дружининой, события в фильмах «Гардемарины-4» и «Гардемарины-5» развернутся в Крыму в 1787 году.