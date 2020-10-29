В Баку заявили о нежелании армян решить кризис в Карабахе миром

Баку, 29 октября. Руководство Армении не выражает заинтересованности в мирном решении кризиса в Карабахе, передает РИА Новости слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Власти Азербайджана, несмотря на успехи войск в Карабахе, согласились на переговоры с армянским правительством, пишет агентство со слов дипломата.

"Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта. Ее премьер-министр четко заявил, что дипломатического решения конфликта нет", — подчеркнул Байрамов.

Баку готов вести переговоры с Ереваном по Карабаху, если армянские войска прекратят боевые действия в регионе, передает «360» заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева.