Татьяна Овсиенко встревожила соседок опухшим лицом и странным видом

Москва, 29 октября. Певица Татьяна Овсиенко вызвала тревогу соседей, появившись перед ними в странном виде на фоне слухов об алкоголизме.

Не так давно в СМИ появились сообщения, что звезда пристрастилась к спиртному. Предполагается, что причиной возможного алкоголизма Овсиенко стало рукоприкладство ее гражданского мужа.

Пожилые женщины, проживающие на Ленинском проспекте в одном доме с певицей, обеспокоены ее состоянием. По словам соседок Овсиенко, она ведет себя странно и выходит из квартиры в темных очках и «с тяжелой головой».

«Мы несколько раз видели, как певица выходит из подъезда в очень странном состоянии, одеваться стала как-то странно, перестала здороваться, лицо какое-то опухшее», — приводит рассказ соседок Овсиенко Popcake.tv.

Сама певица была просто в шоке от слухов о ее пристрастии к спиртному. Давняя подруга Овсиенко и стилист Оксана Брауде рассказывала, что в семье исполнительницы все идеально. Чтобы оградиться от травли, певица даже закрыла страницу в Instagram.