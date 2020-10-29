Педикюр Кристины Асмус на фото в открытых босоножках ужаснул подписчиков

Москва, 29 октября. Актриса Кристина Асмус похвалилась в Instagram снимком в ярком брючном костюме. Однако педикюр звезды в открытых босоножках ужаснул подписчиков.

Актриса попозировала перед камерой, вытянув стройную ногу в изящных босоножках на шпильке. Стильный образ артистки дополнила укладка и яркая помада вишневого оттенка.

32-летняя Асмус порассуждала об интересном для нее контенте в социальной сети. Она призналась, что с удовольствием следит за постами блогера Ильи Варламова, продюсера Нателлы Крапивиной и актера Максима Виторгана.

«Родственники и по критерию дружбы и хорошего отношения не в счет», — добавила она.

Подписчики заметили, что шоумена и бывшего мужа Асмус Гарика Харламова в списке нет. Обратили они внимание и на педикюр актрисы, который показался им далеким от совершенства.

«Отсутствие маникюра и педикюра это стиль?»; «Вам бы педикюр сделать шикарный»; «Какая огромная нога»; «В Асмус все [отлично] внешне, кроме 50-го размера ноги», — высказались они.

Харламов на прошлой неделе стал участником шоу «Без Души» Данилы Поперечного. Он признался, что решение о разводе с Асмус было обоюдным. По его словам, перед расставанием знаменитости уже почти не общались и не вели интимную жизнь.