Роспотребнадзор объяснил разницу между симптомами коронавируса и гриппа

Иркутск, 29 октября. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области назвали сходства и отличия между новой коронавирусной инфекцией и вирусами гриппа.

По их словам, они имеют сходную картину заболевания и передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты. Однако существует ряд отличий. Первое из них — скорость передачи.

Грипп имеет более короткий средний инкубационный период и более короткий серийный интервал. Последний для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вируса гриппа — 3 дня. То есть грипп распространяется быстрее.

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная передача является главной причиной передачи гриппа. При этом COVID-19 некоторые люди могут распространять за 24-48 часов до появления симптомов. Число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком, в случае с коронавирусом составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа.

Риску тяжелой гриппозной инфекции больше подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19 — пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции.