Переболевшая COVID-19 Асмус вышла из заточения после карантина

Санкт-Петербург, 29 октября. Актриса Кристина Асмус вышла из карантина после перенесенного коронавируса.

Звезда сообщила на своей странице в Instagram, что из-за COVID-19 провела в заточении 18 дней. Асмус порадовалась, что наконец смогла выйти на волю после болезни.

«Ура! С ковидом покончено! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные», — рассказала артистка.

Выздоровевшая актриса уже приехала в Петербург, где исполнит одну из ролей в иммерсивном шоу «Вернувшиеся». Петербургские поклонники Асмус смогут увидеть ее в особняке на Дворцовой набережной в ближайшие выходные.

«Наконец-то!!! Секс, алкоголь и рок-н-ролл!!!» — поделилась знаменитость эмоциями от выхода из карантина.

Подписчики порадовались за любимую актрису, которая наконец обрела свободу.

«Береги себя, витаминки пей, фрукты кушай и будь осторожна!!!»; «Поздравляю вас, вы умничка», — написали фанаты актрисы.

Во время болезни Кристина Асмус продолжала общаться с подписчиками и описывала свои симптомы. Звезда «Интернов» жаловалась на слабость и отсутствие аппетита.