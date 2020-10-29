Новую резню предотвратили во французском Лионе

Париж, 29 октября. Вооруженный мужчина, планировавший нападение, задержан во французском Лионе. По данным телеканала, у злоумышленника изъяли нож с лезвием около 30 сантиметров.

Полиция задержали мужчину у вокзала Парраш. После трагедии в Ницце остается лишь догадываться, что мог совершить этот человек.

Напомним, в Ницце преступник, также вооруженный ножом, устроил настоящую резню у базили Нотр-Дам. Погибли три человека. Еще один преступник попытался зарезать полицейских, но был ликвидирован. Третий инцидент произошел в саудовском городе Джидда, там неизвестный с ножом напал на охранника посольства Франции.