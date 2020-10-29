Пензенцы возмущены решением закрыть на зиму фонтан фанерой за 2 млн рублей

В Пензе защита фонтана в зимний период оценена более чем в 2 млн рублей. Как стало известно ФАН, жители города были неприятно удивлены данной новостью. Большинство пензенцев считают, что цена слишком завышена.

Вокруг нового фонтана будет сооружен каркасный защитный короб, который планируется обшить фанерой и укрыть прочным тентом. На данную постройку бюджет города Пензы готов выделить 2,25 млн. руб.

Пензенцы негодуют, для чего нужно закрывать на зиму новый фонтан, если подобные сооружения ни в Пензе, ни в других городах страны никогда не закрывались.

«Как до этого фонтан не укрывали столько лет? Неужели технологии стали хуже?» — задался вопросом пензенец. «Вот тоже не понятно, это что за фонтан такой, который нужно ящиком накрыть? Кто в Спутнике живет, подскажите, там на зиму тоже такую коробку строят? Просто в Москве и Питере я такой «красоты» зимой не видела», — прокомментировала новость жительница Пензы. «Специально что ли такой фонтан сделали чтоб каждый год еще несколько миллионов зарабатывать на укрывании? А в Спутнике тоже миллионы на это тратят?» — вторит ей другой горожанин.

«Как бы эта фанера над Пензой не полетела при сильном ветре», — подытожил один из комментаторов.

Подобный светомузыкальный фонтан в Пензе уже имеется. Он расположен в стремительно развивающемся микрорайоне «Город Спутник», и в холодное время года ничем не закрывается. В документации к защитному сооружению центрального фонтана указано, что он необходим для защиты в зимний период от воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, ветер), а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана и фонтанного оборудования.