Глава РФ уверен в озабоченности США идеей «российского вмешательства»

Москва, 29 октября. Глава РФ Владимир Путин высказался о ситуации в США, связанной с предстоящими выборами президента. Вашингтон ждет повода, чтобы заявить о вмешательстве РФ.

Что бы ни сказал российский лидер, западные партнеры прицепятся к его словам. Они скажут, что Москва пытается повлиять не исход голосования, уверен Путин.

Президент также высказался о работе с действующей администрацией США. Он считает, что во взаимодействии с Белым домом есть и плюсы, и минусы. Стоит вспомнить хоты бы то, что Соединенные Штаты 46 раз вводили санкции против Москвы.