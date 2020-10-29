Давид Манукян на дне рождения мамы представил Ольгу Бузову своей семье

Москва, 29 октября. Рэпер Давид Манукян на дне рождения мамы представил семье возлюбленную, певицу Ольгу Бузову. Артистка воспользовалась случаем произвести хорошее впечатление.
Мама Манукяна накануне отпраздновала день рождения в кругу родных и близких. В ресторан на торжество Манукян взял с собой избранницу, которая постаралась понравиться семье любимого дорогими подарками.
Судя по Instagram Stories, пара появилась на празднике с огромным букетом роз и пакетами из престижных магазинов. Внутри оказались брендовая сумка и парфюм. За кадром гости посмеялись, что остальные подарки «померкли» на фоне такой роскоши. Познакомилась Бузова и с бабушкой возлюбленного.
«Такая красивая, невероятно», — отметила певица.
Примечательно, что совсем недавно фанаты терялись в догадках: расстались знаменитости или же нет. Манукян выпустил песню о несчастной любви, но его вторая половинка композицию проигнорировала. По всей видимости, пара просто решила подогреть интерес публики к себе и новому треку рэпера.
Исполнитель даже сделал татуировку с именем возлюбленной и похвалился ею на шоу Comedy Club.