Репортер Первого канала рассказал в эксклюзивном интервью о нападении банды в США

Российские журналисты, снимавшие последствия грабежей в Филадельфии (США), подверглись нападению уличной банды, в инциденте пострадал оператор. Журналист Первого канала Георгий Олисашвили, который вместе с оператором Максимом Катаевым стали жертвами уличных грабителей, рассказал в эксклюзивном интервью ФАН подробности нападения.

«27 октября мы с Максимом работали в Филадельфии, — рассказал Георгий Федеральному агентству новостей. — В десять утра мы снимали последствия ночных беспорядков у входа в один из разграбленных магазинов. Делали все, что называется, на бегу. Изначально обстановка не выглядела угрожающей, но к моменту, когда мы уже возвращались к машине, на улице появилась толпа, человек десять».

Как позже стало понятно, это была хорошо организованная банда уличных грабителей, рассказал журналист.

«Они сразу же обратили на нас внимание (кроме нас, людей с белым цветом кожи на улице не было), причем особый интерес у них вызвала видеокамера, это было слышно по разговору, — продолжил Георгий. — Мы быстро сели в машину, но не успели закрыть двери на замок: мародеры стали ломиться внутрь. У оператора практически вырвали из рук камеру, он инстинктивно бросился ее защищать, но тут же был окружен толпой молодчиков, которые пять-шесть раз ударили его в голову и шею. После этого толпа рассосалась. Все заняло не больше 30 секунд. Работали, что называется, профессионально».

Ребята попытались обратиться за помощью к полиции, но филадельфийские стражи порядка не рвались ввязываться в конфликт с хорошо организованной уличной бандой.

«Два полицейских патруля отказались ехать с нами на место происшествия, — говорит Георгий. — Они сослались на то, что там слишком опасно, и они там находиться не могут (и нам не советуют). В городской полиции завели дело о грабеже, но неофициально дали понять, что искать никто ничего не будет, поскольку сотрудники в то утро были завалены более серьезными обращениями».

Последствия инцидента оказались для оператора достаточно серьезными — ему пришлось обратиться за медицинской помощью, рассказал собеседник ФАН.

«Оператор был обследован в Нью-Йоркской больнице, у Максима выявлено сотрясение мозга. Сейчас он восстанавливается дома и, надеемся, в ближайшее время сможет приступить к работе», — отметил Георгий Олисашвили.

Протесты, сопровождаемые погромами, вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины, который, предположительно, угрожал правоохранителям ножом. Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что инцидент вызывает много вопросов, по поводу применения оружия полицейскими будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявила о сложности ситуации и выразила соболезнования близким погибшего.

Напомним, в конце мая 2020 года, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского, в США начались массовые протесты, в которых участвовало до 30 миллионов человек. Беспорядки, сопровождаемые поджогами, грабежами и актами вандализма, уже названы крупнейшими в истории США. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с осуждением движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»), которое стало инициатором протестов.