Легкие оказались не единственным органом поражения COVID-19

Санкт-Петербург, 29 октября. Терапевт, методист Городского центра медицинской профилактики Александр Сонин рассказал о влиянии коронавируса на организм человека.

Врач отметил, что коронавирус — тропный, нейротропный и кардиотропный вирус. То есть при его заражении могут наблюдаться поражение почек, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, даже у молодых людей.

Потеря обоняния — признак поражения центральной нервной системы. Симптом характерен для COVID-19, но проявляется не всегда. Поэтому нормальное обоняние не является гарантией отсутствия коронавируса в организме, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказал эксперт, начало болезни может быть похожим на простуду: насморк, боли в горле и кашель. Однако при боли в мышцах, одышке, чувстве тяжести в теле необходимо срочно обратиться к медикам.

Ранее были названы различия в иммунном ответе на коронавирус и грипп. Врачи сообщают, что иммунитет позже реагирует на коронавирус. Вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы. Из-за этого поражаются легкие.