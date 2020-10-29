Прилучного и Карпович застали вместе после слухов о расставании

Москва, 29 октября. Папарацци застали актеров Павла Прилучного и Мирославу Карпович вместе после слухов об их болезненном разрыве.

Пару заметили, когда они вместе возвращались в загородный дом. Актеры отыграли совместный спектакль «Косметика врага», но уехали из театра на разных машинах. Однако вскоре звезда «Папиных дочек» пересела в автомобиль возлюбленного.

«Они заехали в супермаркет, а после направились в загородный дом», — сообщило издание Super.ru.

СМИ в среду сообщили, что актер якобы решил бросить Карпович и вернуть бывшую супругу, модель Агату Муцениеце. Знакомые звезды сериала «Папины дочки» рассказывали, что ей будто бы пришлось пойти к психологу, настолько болезненным стал для нее разрыв отношений. При этом Муцениеце была не в курсе планов бывшего супруга.

Скандально известный блогер Лена Миро сразу усомнилась в правдивости слухов. Сообщалось, что Прилучный будто бы не выдержал давления после фотосессии Карпович в свадебном платье. Миро подчеркнула, что актер, судя по его характеру, в таком случае скорее бы «ушел в загул», чем к бывшей жене.