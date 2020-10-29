Европарламент опечален трагедией в Ницце

Брюссель, 29 октября. Европа должна бороться против насилия и тех, кто пропагандирует ненависть. Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли, комментируя трагедию в Ницце.

По словам политика, его шокировала и расстроила новость о происходящем во Франции. Все европейские страны чувствуют эту боль. Сейчас необходимо объединить усилия для борьбы с насилием и теми, кто подпитывает чувства ненависти, подчеркнул Давид Сассоли.

Стоит отметить, что злоумышленник, который напал с ножом на людей в Ницце, постоянно повторял фразу «Аллаху акбар». Мужчина не успокоился, даже когда его арестовали сотрудники правоохранительных органов.