Новый вид коронавируса выявили в Европе

Москва, 29 октября. Очередной вид коронавирусной инфекции распространяется по европейским странам. Его обнаружили исследователи из Испании и Швейцарии.

Новая форма COVID-19 появилась в испанском королевстве летом 2020 года и быстро распространилась по Европе. Впервые вид коронавируса 20A.EU1 обнаружили у сельскохозяйственных рабочих. Очередную форму COVID-19 идентифицировали в 12 странах ЕС, в Гонконге и Новой Зеландии, говорится на сайте Базельского университета.

Порядка 90% случаев заражения коронавирусом приходится на новый 20A.EU1 в Великобритании. Распространению инфекции способствовало смягчение ограничительных мер и нарушение социального дистанцирования, считают европейские ученые.