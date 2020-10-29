Солдаты ВСУ едва не пустили под откос поезд с нефтью в Донбассе

Донецк, 29 октября. Безответственные действия военнослужащих ВСУ едва не привели к масштабной экологической катастрофе в Донбассе.

Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает пресс-служба ведомства.

По словам Никитина, украинские военные в Донбассе задействовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать работе наблюдательных дронов ОБСЕ, которые отслеживали перемещение военной техники ВСУ в зоне конфликта. Действия украинских военных нарушили радиосвязь диспетчерской службы железнодорожной станции «Константиновка», в результате чего состава с нефтепродуктами едва не столкнулся с другим поездом. Столкновение составов могло привести к разливу топлива и масштабной экологической катастрофе в Донбассе.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе, передает телеканал «360».