Кардашьян заразилась коронавирусом

Вашингтон, 29 октября. Телезвезда, бизнесвумен Хлои Кардашьян призналась, что заразилась коронавирусом.

О недуге она рассказала в тизере одного из выпусков популярного шоу «Семейство Кардашьян». Лежащая на кровати девушка хриплым голосом сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19.

«Пару дней было очень плохо», — рассказала она.

По словам Кардашьян, у нее были не только кашель, жжение в горле и слабость, но также головные боли, приливы холода и жар.

Хлои — третья дочь известного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. Ее многочисленные родственники прославились благодаря семейному реалити-шоу.

Коронавирусом заболели уже более 44 миллионов человек по всему миру. Среди них много знаменитостей. Например, заразилась COVID-19 российская телеведущая Ксения Собчак.