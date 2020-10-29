Американские университеты остаются оплотом псевдонауки евгеники

Широко используемая нацистами псевдонаука евгеника продолжает свое существование среди академического сообщества США. Послужившее обоснованием для убийства более 6 млн евреев и стерилизации порядка 60 тысяч граждан США учение о человеческой селекции не только пользуется популярностью в стенах американских университетов, но и получает миллионные гранты от Фонда института генеалогической евгеники. Подробнее о процветании в США псевдонауки, оправдывающей превосходство одних людей над другими по генетическим признакам, читайте в материале ФАН.

Получившая популярность в начале XX века псевдонаука евгеника должна была бороться с так называемым вырождением человеческого генофонда. То есть способствовать воспроизводству людей с «ценными» для общества признаками – интеллект и хорошее физическое развитие, а также не допускать воспроизводства людей с «дефекатами», в том числе и расовыми.

Уже в XX веке этическая и моральная сторона евгеники вызывала горячие дискуссии. Это учение достигло своего расцвета в нацистской Германии, где стало научным обоснованием для уничтожения по расовому признаку евреев, цыган, а также людей с отклонениями в развитии, душевнобольных и даже с общественно-политическими взглядами, не совпадающими с основной идеологией рейха.

Казалось бы, после падения Третьего рейха и раскрытием всех ужасов, которые творили нацисты якобы для «предотвращения вырождения арийской расы», евгеника должны была быть подвергнута осуждению и запрещена. Однако псевдонаука продолжает жить в умах ее последователей в США, и не в далекой глубинке, а в стенах лучших университетов мира.

В 2018 году профессор биоэтики Калифорнийского университета Беркли Осаги К. Обасоги получил письмо с предложением принять участие в исследованиях Школы общественного здравоохранения. В письме отмечалось, что Фонд института генеалогической евгеники поддерживает исследования профессора университета в этой области.

Как сообщает Los Angeles Times, Фонд располагает средствами в 2,4 млн долларов. Ученым, которые занимаются исследованиями в области политики, практики и технологий, которые могут «повлиять на распределение черт в человеческой расе», Фонд выплачивает около 70 тысяч долларов в год.

«Я был потрясен и возмущен», — признался профессор Обасоги.

Инцидент заставил Калифорнийский университет заморозить помощь от Фонда и выяснить, как университет мог сотрудничать с ним.

«Принимая и используя эти средства в течение последних четырех десятилетий, мы должны признать, что общественное здравоохранение Беркли было частью этого ужасного наследия евгеники и ее катастрофических последствий. Тогда это было неправильно, и сейчас это неправильно», — признался декан Школы общественного здравоохранения Майкл К. Лу.

Декан объяснил, что, независимо от того, помогал ли Фонд деньгами, со стороны университета было неправильно даже просто брать их. Это противоречит всему, что отстаивает школа, подчеркнул Лу.

Вскрывшийся факт поощрения исследований в области евгеники заставил и другие университеты США пересмотреть свое псевдонаучное наследие. Стэнфордский университет объявил, что он лишит свои кампусы и улицы имени основателя университета Дэвида Старра Джордана, а средняя школа, которая тоже носила его имя, уже была переименована по требованию совета по образованию Лос-Анджелеса.

Сотни выпускников Калифорнийского технологического института также требуют лишить здания учебного заведения имени Роберта А. Милликена. Выяснилось, что Милликен был не только первым Нобелевским лауреатом Калтеха, но также лидером Фонда улучшения человека.

Кроме того, в рядах евгенического общества состоял и британский физиолог Роберт Эдвардс. В 2010 году он получил Нобелевскую премию за разработку экстракорпорального оплодотворения. Несмотря на то, что ЭКО не имеет явных ограничений с точки зрения расы или других признаков, позволить себе эту процедуру могут лишь богатые, отметил Обасоги.

«Грань между использованием репродуктивных и генетических технологий для предотвращения наследственных заболеваний и усиления будущих детей, чтобы они могли иметь социальные привилегии, чревата и не всегда ясна. Это заслуживает нашего самого пристального внимания, важно не допустить, чтобы эти технологии использовались для усугубления неравенства», — подытожил профессор.

Процветание евгеники в научном сообществе США демонстрирует сильное расслоение американского общества. Пока американские города сотрясают протесты под лозунгами BLM, академическая элита продолжает искать обоснования неравенства людей.