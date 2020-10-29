Путин считает, что России никто не поможет в случае нужды

Москва, 29 октября. России некуда обратиться за помощью в случае нужды. Как сказал президент страны Владимир Путин, "не к кому идти с протянутой рукой".

Если государственный бюджет не сможет выполнить свои социальные обязательства, властям не стоит ждать помощи извне. Это отличает Россию от Европы, которая всегда найдет, у кого попросить поддержки, считает Путин.

Президент подчеркнул, что властям необходимо внимательно относиться к решениям, которые могут привести к инфляции. В случае ее роста начнут подниматься цены, что повлечет за собой дефицит бюджета.