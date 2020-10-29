«Вертолеты России»: Различие машин для дома и на экспорт — лишь в названии

Российские гражданские вертолеты, идущие на экспорт, по качеству ничем не отличаются от тех, что эксплуатируются у нас в стране. Об этом авиаэксперт Олег Пантелеев заявил ФАН в разговоре о предоставлении Индонезии пары Ми-8АМТ от холдинга «Вертолеты России» для тестовой эксплуатации.

В пресс-службе завода-производителя этих вертолетов также подтвердили идентичность технических характеристик винтокрылых машин для внутреннего и зарубежного рынков.

«В боевых комплексах, поставляемых на экспорт, ряд параметров действительно отличается от тех, что используются в России. Когда же речь идет об экспортных поставках гражданской авиатехники, какого-то ухудшения летно-технических характеристик гражданской авиатехники не предусмотрено. Повторюсь, подобного рода упрощения уместны лишь когда речь идет о ряде боевых комплексов», — пояснил Пантелеев.

«Вертолеты России» предоставили индонезийской стороне два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ для тестовой эксплуатации. Как сообщил ФАН управляющий директор авиазавода Леонид Белых, эти машины впервые прибыли в Юго-Восточную Азию в рамках пилотной программы, заключенной между входящим в холдинг Улан-Удинским вертолетным заводом и правительством Республики Индонезия.

«Основная задача уникальной пилотной программы — оказание консультационных услуг для формирования собственного воздушного флота индонезийских операторов и проведения ежегодных работ по пожаротушению», — сообщил Белых.

На международном рынке вертолеты Ми-8АМТ известны как Ми-171. Как пояснили ФАН в пресс-службе завода, отличие здесь только в наименовании.

«Разница в наименовании: Ми-8АМТ и Ми-171 — в том, что Ми-171 изначально делается на экспорт, и это, скорее, экспортное название нашей машины. А вертолет Ми-8АМТ имеет те же технические характеристики и параметры, но предназначен для эксплуатации в России. Он имеет российский сертификат летной годности. Так как мы не продаем вертолеты в Индонезию, а предоставляем для тестирования, то мы передаем им именно Ми-8АМТ», — прокомментировали в пресс-службе Улан-Удинского вертолетного завода.

Индонезийские специалисты получили уникальный шанс опробовать российские винтокрылые машины в условиях влажного и жаркого климата, а также высокогорья Малайского архипелага.

Сразу после прибытия в Индонезию Ми-8АМТ приступили к патрулированию джунглей и тушению лесных пожаров на острове Калимантан. Авиаэксперты называют это своеобразным тест-драйвом в боевых условиях, проводя аналогию с обкаткой потенциальным покупателем понравившегося автомобиля.

«Авиапроизводитель дает возможность авиаэксплуатанту познакомиться со своей техникой в условиях реальной обстановки — в природно-климатических условиях, в которых будущий потенциальный клиент мог бы самостоятельно использовать эти винтокрылые машины. Конечно, при этом на этапе такой эксплуатации заказчик получает серьезную поддержку от производителя», — уточнил авиаэксперт.

Все данные по эксплуатации вертолетов индонезийская сторона будет передавать в Россию — вместе со своими рекомендациями. Впоследствии на заводе они будут учтены при сборке партии вертолетов непосредственно для Индонезии. От своих собратьев, летающих в России, они могут отличаться лишь незначительными доработками. Например, для работы в жарком климате Юго-Восточной Азии в салоне может быть установлен дополнительный кондиционер.

В Индонезию пара Ми-8АМТ прилетела с российскими экипажами и собственным техническим персоналом. Отечественные специалисты помогут индонезийским коллегам освоить новую для них авиатехнику.

Для российских вертолетов Юго-Восточная Азия — потенциальный рынок сбыта. Причем не только для самих винтокрылых машин — спросом пользуются и запасные части для них. Еще в начале 1990-х летательным аппаратам семейства Миля удалось завоевать обширный сегмент этого рынка, считают специалисты авиационной промышленности. Надежность и неприхотливость вертолетов серии Ми-8 оценили потенциальные покупатели из Вьетнама и Таиланда — а теперь и из Индонезии.

«Для ряда государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе немаловажна и возможность использования авиатехники с аэродромов, расположенных на большей высоте. Благодаря новой силовой установке высотность базирования и применения вертолета значительно возросла», — утверждает Олег Пантелеев.

Одним из крупнейших заказчиков российских вертолетов в Азии продолжает оставаться Китай. Несмотря на то, что в КНР действует своя собственная вертолетостроительная программа, отказываться от российской авиатехники наши восточные соседи не спешат.

«Китай продолжает оставаться крупным заказчиком вертолетов российского производства. Можно констатировать, что позиции в этом регионе у нашего вертолетостроения достаточно сильные», — говорит Олег Пантелеев.

Пилотная программа «Вертолетов России» в Индонезии рассчитана на два месяца. По плану уже в декабре пара МИ-8АМТ должна вернуться в Россию, но, как заявили представители холдинга, индонезийцы выразили желание продлить программу. Сейчас ведутся переговоры о закупке партии российских вертолетов, в том числе новейшей модели Ми-171А2. А пока российские вертолеты будут продолжать патрулировать джунгли Калимантана и Суматры.