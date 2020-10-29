МЧС ввел новые правила посещения пляжей в России

Москва, 29 октября. В МЧС России утвердили новые правила посещения пляжей, введя ряд ограничений.

Как передает официальный портал правовой информации, россиянам запретили плавать на досках, бревнах, лежаках и прочих предметах, не предназначенных для этого. Кроме того, запрещено приводить любые виды животных, кроме собак-поводырей.

Дополнительно россиянам не рекомендуют засорять воду и территорию пляжа и использовать оборудование не по назначению. Запрещено купание при подъеме черного и красного флага, заплыв за буйки или смена их местоположения.

Ранее в Магадане местный пляж был усыпан тысячами моллюсков. Их выбросило на берег после шторма. В Сети появилось видео, где местные жители собирают деликатесы в тазы.