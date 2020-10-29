Почти 6,5 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли на курортах Турции

Стамбул, 29 октября. Масштабная операция турецкой полиции привела к изъятию почти 6,5 тонн контрабандного алкоголя по всей стране, сообщает Hurriyetdailynews.

Спецоперация по обнаружению и изъятию контрафактного алкоголя началась по всей стране после гибели нескольких десятков человек. С начала октября жертвами поддельной выпивки стали по крайней мере 80 жителей Стамбула, Измира и других городов.

В ходе рейдов правоохранители нашли три склада с контрафактным алкоголем. Более 1100 литров спиртосодержащих напитков изъято в отеле курорта Сиде в провинции Анталья, 1500 литров поддельного ликера в Стамбуле и 3880 литров — в восточной провинции Малатья.

Конфискат направлен в лабораторию для экспертизы. Специалисты установили, что основой для поддельного алкоголя стал бутиловый спирт. Вещество наносит серьезный вред здоровью человека — приводит к слепоте, нарушению обмена веществ и смерти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что поддельный алкоголь унес жизни 32 человек в Измире.