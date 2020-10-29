Лев Лещенко признал наличие остаточных явлений после перенесенного COVID-19

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко заявил ФАН, что недооценивать опасность новой коронавирусной инфекции никак нельзя: она опасна не только для здоровья, но и для жизни.

Народный артист РСФСР рассказал в эксклюзивном интервью, как перенес COVID-19, были ли у него первичные признаки и что он делает для того, чтобы не заболеть вновь.

— Лев Валерьянович, в марте вы переболели COVID. Что посоветуете потенциальным зараженным?

— Могу сказать, что как только появляются симптомы гриппа, элементарное повышение температуры — надо сразу обращаться к врачам. Нельзя тянуть ни в коем случае! И не лечиться самостоятельно. Имею в виду — глотать там какие-то таблетки, закапывать капли в нос и прочее. Нужно сразу же звонить специалистам и проверять возможность наличия вот этого заболевания.

Я думаю, что наша медицина на достаточно хорошем уровне, и уже есть определенный опыт, который может поспособствовать излечению человека. Это не шутка! Это болезнь, которая рядом с нами постоянно. И переболевший человек тоже долго остается еще в состоянии такой, знаете, какой-то легкой прострации. Я это ощущал на себе, да и до сих пор ощущаю. Так что это очень серьезная вещь. Это не просто грипп.

— Вы сказали, что по-прежнему ощущаете. А как сейчас себя чувствуете? По прошествии почти семи месяцев с того момента, как узнали о диагнозе.

— Я выписался 6 апреля. Сейчас состояние нормализовалось, но остаточные явления еще кое-какие присутствуют. Но главное не это. А то, что сохраняется вероятность ухода антител из организма и вполне может быть повторное [заражение]. Случаев таких особо, правда, нет пока, но и гарантий [что это не случится вновь] тоже нет никаких.

— Вы проверяетесь периодически? На всякий случай сдаете тесты?

— Нет, регулярно уже не сдаю. Хотя сдавал, вот, когда летал за границу. Это было где-то месяц назад. Вернулся обратно и тоже сдал. И так каждый выезд. Поскольку я очень много работаю в эфире, на телевидении, у нас перед каждыми съемками и концертом обязательно берут мазки и измеряют температуру.

— Какой первый и главный признак коронавируса? Отсутствие обоняния?

— Не думаю. Лично у меня, например, не было такого состояния. Думаю, что первый и главный признак — может быть, сухой кашель и повышение температуры.

— У вас именно так и было?

— Интересно, что у меня вообще ничего не было! У меня немного повысилась температура. Я сразу начал пить парацетамол, так как даже не думал, что у меня COVID. Полагал, что это обычное острое респираторное заболевание. Потому что я ни с кем не общался, летал на «джете», да и вообще никуда не выходил. Концерты были, правда, какие-то...

В общем, надо просто беречься. Режим самоизоляции — это то, о чем должен думать каждый человек, чтобы не нагружать наши лечебные заведения, учреждения. Потому что всем банально может не хватить лечебных коек.

— Итак, ваше резюме: COVID — это не шутка. И это все реально?

— Это не то, что не шутка — это просто очень большая опасность!

В марте 2020 года Лев Лещенко вернулся в Россию из заокеанских гастролей, но обязательный к тому времени двухнедельный карантин проходить не стал. Он приходил на разные телесъемки и светские мероприятия.

Спустя две недели у народного артиста РСФСР была выявлена пневмония коронавирусной этиологии. Заболевание проходило в тяжелой форме — Лещенко попал в реанимацию.

6 апреля его выписали из больницы в Коммунарке, и повторно сданный артистом тест на новую коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

В четверг оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России за сутки зафиксировано 17 717 новых случаев заражения. За аналогичный период выздоровели 14 740 человек и 366 — скончались.