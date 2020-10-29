Песков заявил о критической черте в борьбе с COVID-19 в России

Москва, 29 октября. Максимальная нагрузка на российскую систему здравоохранения фиксируется в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сложившаяся в стране эпидемиологическая обстановка усложняет работу медиков в России. В ряде регионов государства занято порядка 90% коек, которые были оборудованы для оказания помощи пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказал Песков.

«То есть это фактически критическая черта», — объяснил пресс-секретарь.

Распространение COVID-19 в который раз указывает на ответственность каждого человека за собственное здоровье и состояние окружающих. Для того чтобы ее проявлять необходимо соблюдать рекомендации медиков, напомнил Дмитрий Песков. Актуальные сведения о борьбе с коронавирусом следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.