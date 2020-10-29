Местные жители рассказали подробности кровавой расправы в церкви в Ницце

Париж, 29 октября. Одного из трех человек преступник из Ниццы зарезал прямо в церкви, сообщили СМИ местные жители.

По их словам, в здании базилики умер 70-летний пенсионер. Злоумышленник отрезал ему голову. Прибывшие на место сотрудники полиции открыли огонь по преступнику. Сейчас он находится в больнице с огнестрельными ранениями.

Этой атаке предшествовало другое страшное убийство — 16 января в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни обезглавил учителя истории за то, что педагог на одном из уроков демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция застрелила его на месте преступления.