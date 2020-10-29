Олланд выступил за исключение Турции из рядов НАТО

Париж, 29 октября. Бывший президент Франции Франсуа Олланд осудил агрессивную политику Турции в Ливии и Сирии. По его словам, действия Анкары могут привести к повторному появлению террористических группировок, сообщает Addresslibya.

Во время выступления перед СМИ Олланд заявил, что присутствие Турции в НАТО могут поставить под сомнение из-за отношения Анкары к союзным государствам. Речь идет о поддержке вооруженных конфликтов "у ворот Европы" президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Бывший президент Франции уточнил, что Анкара оказывает содействие триполитанскому "правительству", которое использует вооруженные бандформирования для своей защиты. Такие действия могут привести к возрождению террористических организаций и усугублению конфликта в Ливии.

Франсуа Олланд также указал на нападки Тайипа Эрдогана на президента Франции Эммануэля Макрона. Бывший французский лидер считает, что Анкара представляет собой проблему для НАТО, поэтому необходимо вынести на обсуждение вопрос по исключению Турции из рядов Североатлантического альянса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, Тайип Эрдоган взял под контроль миграционный поток из Ливии в Европу. Итальянская газета Avvenire считает, что президент Турции завладел новым рычагом давления на страны ЕС.