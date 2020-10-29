Правительство готовит новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Москва, 29 октября. Правительство РФ разрабатывает новые шаги по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин.

Пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты государством для помощи пострадавшим от вспышки COVID-19 организациям. Помимо новых шагов, которые будут предложены кабмином, малый и средний бизнес может рассчитывать на мораторий на плановые проверки на весь следующий год и отсрочку по налогам и страховым взносам.

Так, на форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин объявил о продлении отсрочки еще на три месяца. Прежде всего поддержку получат предприятия общепита и других услуг, уточнил президент. Таким образом нагрузка на организации будет снижена, чтобы максимальное их число смогло восстановиться после пандемии.